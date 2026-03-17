Актер из Омска получил главную роль в масштабном проекте на федеральном канале

Олег Гасс сыграл Дубровского в одноименном сериале на ТВ-3.

В скором времени на федеральном канале ТВ-3 и онлайн-кинотеатре PREMIER выйдет новый сериал «Дубровский. Русский Зорро», главную роль в котором сыграл актер из Омска Олег Гаас. Производством исторической приключенческой драмы с элементами боевика и мелодрамы по знаменитому роману Александра Пушкина занимается студия GEN Production.

По сюжету сериала Владимир Дубровский, после долгих скитаний по Калифорнии, возвращается в Россию под маской мексиканского дворянина Дона Диего де ла Вега и тайного мстителя Зорро. Ему предстоит вернуть родовое имение, восстановить справедливость и попытаться вернуть любовь Маши Троекуровой, к которой он когда-то испытывал сильные чувства. Создатели проекта представили первый тизер «Дубровского»: заснеженные усадьбы XIX века, загадочные убийства, напряженные схватки и элементы мистики. В одном из ключевых моментов трейлера Маша Троекурова догадывается, кто скрывается за густой бородой и черной маской героя.

– Наш проект – это фантазия о том, что могло быть дальше, ведь у Пушкина герой в финале просто исчезает, – говорит исполнитель главной роли Олег Гаас. – Мы совместили историю Дубровского с образом Зорро, и это оказалось очень органично: оба – благородные разбойники, которые борются за справедливость. Мой герой возвращается, чтобы отомстить за смерть отца и попытаться вернуть свою любовь – Марию Троекурову.

Премьера сериала «Дубровский. Русский Зорро» состоится в ближайшее время.