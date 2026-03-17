Омская полиция вышла на стопроцентное раскрытие убийств

За год полицией раскрыто 6,5 тысячи преступлений.

В Омске снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, а раскрываемость по ряду из них достигла максимальных значений. Об этом на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка сообщил начальник УМВД России по городу Омску Михаил Рагулин.

По его словам, в городе стало меньше убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, а также краж, грабежей, разбоев и угонов.

– Снизилось количество убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилования, краж, грабежей, разбоев, угонов и иных видов посягательств. В прошлом году сотрудниками органов внутренних дел раскрыто почти 6,5 тысячи преступлений. К уголовной ответственности привлечено более 3 тысяч человек, – заявил правоохранитель.

Рагулин отметил, что по ряду тяжких преступлений удалось добиться максимальных показателей раскрываемости.

– Удалось добиться стопроцентной раскрываемости убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе грабежей с проникновением и разбоев, – отметил руководитель городской полиции.

При этом раскрываемость грабежей и угонов, по его словам, также остается на высоком уровне и превышает 90 %.

Отдельно в ходе заседания обсудили ситуацию с преступлениями против половой неприкосновенности. Согласно отчету, число зарегистрированных изнасилований снизилось на 11,1 %. Михаил Рагулин пояснил, что снижение связано с уменьшением числа поступающих сообщений от граждан. По материалам проверок было возбуждено 16 уголовных дел.