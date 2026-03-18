Выбираем идеальный зубной имплант: качество, материал, технология, время приживаемости

Врач – стоматолог-ортопед стоматологии Центра «Евромед» Александр Артюхов рассказал об особенностях имплантов трех наиболее популярных брендов.

Может ли имплант сделать улыбку идеальной? Конечно, если сложатся все составляющие качественной имплантации: материал, специалист и подобранный под индивидуальные особенности план лечения. Стоматология Центра «Евромед» объединяет в себе все эти элементы. Специалисты клиники давно остановили свой выбор на трех брендах премиум-класса, и давайте каждый разберем подробнее.

Выбор зубного импланта – важное решение, которое влияет на здоровье полости рта и качество жизни пациента. Сегодня на рынке представлено множество производителей имплантов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Врач – стоматолог-ортопед, специалист высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Александр АРТЮХОВ рассмотрел три популярных бренда: «Медентика», «Осстем» и «Штрауман» – и рассказал об их особенностях, материалах и о том, как выбрать подходящий под свои потребности имплант.

«Медентика»

Импланты «Медентика» производятся в Германии и отличаются высоким качеством материалов и технологий, а также доступной ценой (цена установки импланта по акции в «Евромеде» – 27 980 рублей*). Они изготавливаются из чистого титана и имеют специальное покрытие, способствующее быстрой остеоинтеграции. Импланты «Медентика» подходят для пациентов с разными клиническими случаями, включая случаи с недостаточным объемом костной ткани.

«Осстем»

Корейские импланты «Осстем» завоевали популярность благодаря сочетанию высокого качества и доступной цены (цена установки импланта по акции в «Евромеде» – 28 538 рублей*). «Осстем» широко используются в стоматологических клиниках России и Европы. Эти импланты характеризуются хорошей приживаемостью, долговечностью, а благодаря двойной резьбе обеспечивают быструю установку и надежную фиксацию. Компания постоянно совершенствует свою продукцию, внедряя новые технологии и покрытия.

«Штрауман»

Швейцарская компания «Штрауман» известна своим инновационным подходом к производству имплантов. Их продукция отличается высокими стандартами качества и надежности. Особенностью имплантов «Штрауман» является использование технологии SLActive – наноструктурированная гидрофильная поверхность, которая ускоряет процесс интеграции импланта с костной тканью. Это позволяет сократить сроки лечения и повысить комфорт пациента. Помимо стандартных моделей, «Штрауман» предлагает индивидуальные решения, такие как керамические импланты для повышенной эстетики.

Что учитывают стоматологи «Евромеда» при выборе импланта?

При принятии решения о выборе импланта следует обратить внимание на несколько ключевых факторов:

Материалы. Титановые сплавы или чистый титан обеспечивают лучшую биосовместимость и прочность конструкции.

Покрытие. Специальные покрытия ускоряют процесс остеоинтеграции и повышают надежность имплантации.

Форма и дизайн. Различные формы и размеры позволяют подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая.

Возможности клиники. Важно выбирать клинику с опытными специалистами и современным оборудованием.

Стоимость. Цена импланта должна соответствовать качеству продукции и услуг клиники.

Таким образом, правильный выбор импланта зависит от индивидуальных особенностей организма пациента, рекомендаций врача-стоматолога и финансовых возможностей. Все представленные бренды предлагают качественные продукты, однако конечное решение должно приниматься совместно с врачом исходя из конкретной клинической ситуации.

Александр Владимирович АРТЮХОВ принимает пациентов в отделении стоматологии «Евромеда» по адресу: ул. Кемеровская, 13. Записаться на прием можно по тел. +7 (3812) 341-333.

