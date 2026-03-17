В Омской области за 100 млн благоустроят озеро в парке

На севере Омской области, в Тевризе, проведут благоустройство общественной территории «Зори Тевриза» стоимостью 92 млн рублей. Работы по приведению в порядок местного парка с озером Аптечное будут проводиться в 2026 и 2027 годах.

Подрядная организация должна будет провести работы по озеленению территории, установить новые скамейки, урны, оборудовать велопарковки и информационные стенды, а также сделать входную группу в парк и смонтировать смотровой бинокль. Непосредственно на озере проведут земляные работы, уложат геополотно, оборудуют прогулочные зоны, поставят фонари и сделают видеонаблюдение.

Работы по благоустройству общественной территории «Зори Тевриза» планируется завершить к ноябрю 2027 года.