В Омске пройдет окружная школа руководителей студенческих отрядов Сибири

Участники смогут посетить лекции, практические занятия, направленные на развитие управленческих и командных навыков.

Фото: Омский областной студенческий отряд

С 27 по 29 марта Омск примет Окружную школу командных составов Сибирского федерального округа Российских студенческих отрядов. В образовательной программе примут участие более 150 руководителей студенческих отрядов из разных регионов.

Участников ждут лекции, практические занятия и обсуждения, направленные на развитие управленческих и командных навыков. Школа предназначена для новоизбранных командиров, комиссаров, инженеров и пресс-секретарей студенческих отрядов.

– Для нас важно, что Омск уже не в первый раз становится площадкой проведения Окружной школы командных составов: это возможность объединить активных ребят, создать условия для обмена опытом и развития управленческих и командных компетенций, – отметил руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов. – В этом году к участию в школе также присоединятся представители Кыргызской Республики. Расширение географии участников подтверждает значимость площадки и открывает дополнительные возможности для международного взаимодействия и обмена лучшими практиками.

Фото: Омский областной студенческий отряд

Школа командных составов проводится с 2014 года. За это время она стала площадкой подготовки руководителей студенческих отрядов, способных управлять как небольшими командами, так и крупными трудовыми проектами Российских студенческих отрядов. По итогам работы на таких проектах многие участники получают предложения о трудоустройстве в крупных компаниях России и за рубежом.

В программу школы войдут торжественное открытие, лекции по коммуникационной стратегии движения, занятия по использованию нейросетей и цифровых инструментов, а также пленарное заседание «Вектор развития штаба Сибирского федерального округа на 2026 год». Кроме того, участники смогут пройти тренинги по командообразованию и обменяться опытом с коллегами из других регионов.

Студенты и школьники также смогут получить лимитированные карты «Труд Крут», выпущенные ПАО «Сбербанк России» – партнером Российских студенческих отрядов.

Российские студенческие отряды остаются крупнейшим трудовым движением молодежи страны. С 1959 года через школу РСО прошли более 20 млн человек. Только в 2024 году в составе движения работали свыше 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.

Торжественное открытие окружной школы пройдет 27 марта в 13:00 в Региональном центре по связям с общественностью на улице Красный Путь, 9. Среди спикеров мероприятия – руководитель окружного штаба студенческих отрядов СФО Руслан Фидирко, председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко и руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов.