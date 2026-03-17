В Омске вместе со снегом «тают» и падают балконы

СК проверит обслуживающую организацию, которая проигнорировала необходимость капитального ремонта дома.

Фото: vk.com/chp55

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело после инцидента на одной из центральных улиц города. Поводом для возбуждения дела по статье 238 УК РФ (оказание опасных услуг) стали сообщения в соцсетях об обрушении балкона жилого дома на улице Богдана Хмельницкого.

Отметим, что инцидент произошел еще 12 марта: массивный бетонный кронштейн, поддерживающий балконную плиту, сорвался с высоты прямо на пешеходную зону, прорвавшись сквозь защитную сетку. В момент падения тяжелой конструкции на тротуаре не оказалось прохожих. По версии следствия, к ЧП привело систематическое затягивание сроков капитального ремонта фасада.

Сейчас следователи детально изучают место падения обломков и опрашивают жильцов дома, которые ранее неоднократно жаловались на ветхость конструкций. Особое внимание уделено действиям (или бездействию) сотрудников обслуживающей организации. Следователям предстоит выяснить, почему опасный объект не был вовремя укреплен или огорожен, создавая прямую угрозу жизни омичей.