Из Омска могут запустить собственные самолеты известного маркетплейса

Амбиции компании-маркетплейса взлетели до небес.

Авиационное сообщество активно обсуждает возможную экспансию объединенной компании Wildberries & Russ на рынок пассажирских перевозок. Как сообщает телеграм-канал «Авиамоторщина», маркетплейс находится на завершающей стадии переговоров о покупке крупнейшего чартерного перевозчика России – авиакомпании Azur Air, которая выполняет рейсы в том числе из Омского аэропорта.

Предполагается, что сделка стоимостью в несколько миллиардов рублей может быть закрыта уже к маю, что позволит новым владельцам начать туристический сезон с собственным авиапарком. Эти слухи подогреваются недавним поглощением Wildberries & Russ туроператора Fun&Sun и запуском фирменных отелей в Египте и Турции, что логично выстраивает полную цепочку туристических услуг внутри одной экосистемы.

Однако сама авиакомпания Azur Air выступила с резким опровержением, назвав сообщения о продаже недостоверными.

– Azur Air категорически опровергает информацию о переговорах по продаже авиакомпании, которая распространяется в некоторых телеграм-каналах. Эти данные полностью не соответствуют действительности, – сообщили в авиакомпании.

Однако компанию в недавнее время не обошли трудности: Росавиация уже ограничила срок действия сертификата эксплуатации до июня 2026 года из-за проблем с пунктуальностью. Статистика за первую половину марта показывает, что более трети всех рейсов Azur Air вылетают с задержкой свыше двух часов.

Отметим, что даже если текущие переговоры будут поставлены на паузу, амбиции Wildberries по созданию собственной логистической сети в небе остаются очевидными. Омичи в ближайшем будущем вполне могут увидеть на взлетно-посадочной полосе самолеты в узнаваемой фиолетовой ливрее.