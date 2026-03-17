Омичи призвали расширить дорогу на Красноярку, где негде обгонять

Водители постоянно выезжают на встречную полосу из-за узости трассы.

Фото: vk.com/55mvd

Омские водители призвали расширить региональную автодорогу Омск – Красноярка, на которой постоянно бьются автомобили. Из-за того что трасса имеет всего две полосы, а поток транспорта через нее большой, водители для обгона впереди идущих машин выезжают на встречную полосу. Это нередко приводит к авариям, в том числе с тяжкими последствиями.

По итогам 2024 года местом концентрации ДТП признан 21-й километр трассы. Для снижения аварий там запретили выезд на встречную полосу, а также поставили комплекс фотовидеофиксации нарушений. Однако пока это не сильно помогает.

– Только за две недели марта установленный на 21-м километре дороги Омск – Красноярка комплекс запечатлел 12 выездов на встречную полосу. Среди нарушителей и микроавтобус, осуществляющий перевозку детей, – сообщили в полиции.

У автолюбителей на этот счет другое мнение. Они полагают, что нужно банально расширять трассу.

– То есть вариант расширения дорожного полотна на этом участке даже не рассматривался. Главное – поставить камеру фиксации и брать деньги, – пишет в комментариях под постом в группе УМВД по Омской области Сергей Спицин.

– Толку от камер, трассу нужно переделывать! – вторит ему Алена Медведева.

Больше всего расширения требует федеральная трасса Тюмень – Омск, считают водители. Из-за выездов на встречную полосу там ежегодно гибнут десятки людей.