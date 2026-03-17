Омичи стали чаще вызывать скорую из-за каждого чиха

Нагрузка на бригады медиков выросла.

Омская станция скорой медицинской помощи зафиксировала рост активности пациентов за минувшую неделю. Так, с 9 по 16 марта бригады выезжали на вызовы 6337 раз, что на 3,4 % превышает показатели предыдущих семи дней. В среднем ежесуточно медикам приходится отрабатывать по 905 обращений, тогда как в начале марта этот показатель едва достигал 875 выездов.

Несмотря на ощутимый рост нагрузки на врачей, общая статистика госпитализаций практически не изменилась. За отчетный период в стационары были доставлены 2444 человека – это всего на 12 пациентов больше, чем неделей ранее. Получается, фактическая потребность в больничном лечении осталась на прежнем уровне, а рост числа вызовов составил менее половины процента от общего потока госпитализированных.

Вероятно, омичи стали чаще обращаться за экстренной помощью при легких формах заболеваний, не требующих госпитализации. Всплеск вызовов связан с весенней переменчивостью погоды и обострением сезонных недугов, которые в большинстве не вынуждают пациента ложиться в больницу, а предусматривают лечение дома.