«Ситуация критическая»: названы места подтоплений в Омске

В городе 400 локаций, которые находятся в зоне риска.

omskinform.ru

В Омске и области в связи с резким потеплением образовалось множество мест подтопления. В регионе объявлен режим повышенной готовности.

В МЧС отметили, что в зоне подтопления могут оказаться 20 из 32 районов Омской области и 144 населенных пункта. В Омске возможных мест подтопления в этом году почти 400.

По словам начальника контрольно-диспетчерского отдела УДХБ Сергея Харского, для минимизации последствий паводка ведется вывоз снега и откачка уже растаявшей воды. Особенно сложно пришлось за минувшие сутки на улицах Менделеева и Нефтезаводской, где откачано 240 кубометров воды, вывезено 10–12 кубометров снега.

– Специалистов хватает. Но при обильном снеготаянии образуется большое количество воды. На улицах Нефтезаводской и Менделеева сложилась критическая ситуация, – приводят слова руководителя Вести Омск. – Все работы выполняются в срок.

Подвалы в частном секторе уже начало топить. Поэтому жителям нужно шевелиться и самим.

– Жители частного сектора самостоятельно обязаны выполнять работы по вскрытию своих водопропускных труб и канав, чтобы вода без затруднения уходила в ливневки и не затапливала жилые дома, – напомнил начальник контрольно-диспетчерского отдела управления.

Для предотвращения затоплений и улучшения водоотведения с проезжей части специалисты вскрывают дождевые приемные колодцы. В местах, где затруднен проезд, откачивают воду с помощью автоэстакад. Сейчас дорожники уже вывезли снег с большинства потенциальных мест подтопления.