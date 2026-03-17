Омский бюджет теряет миллионы из-за «невидимых» зданий

Нарушения выявила Контрольно-счетная палата города.

В Омске подсчитали потери городского бюджета из-за нарушений в управлении муниципальным имуществом. По данным Контрольно-счетной палаты города, ежегодно казна недополучает 1,6 млн рублей.

Эти данные на заседании комитета Омского городского совета озвучил председатель КСП Александр Клюхин. По его словам, основная причина – использование муниципальных земельных участков без оформления прав и без внесения платы.

– Выявлены нарушения земельного законодательства в части использования земельных участков без правовых оснований и без оплаты. Так, учреждениям переданы здания и помещения, однако земельные участки под ними не оформлены и используются бесплатно. В результате бюджет ежегодно недополучает порядка 1,6 млн рублей, – сообщил Клюхин.

Проверка также выявила нарушения при распоряжении недвижимостью. В одном из случаев объект использовался неправомерно, а полученная арендная плата в размере 143 тыс. рублей не была своевременно перечислена в бюджет. Впоследствии эти средства вернули в полном объеме.

Аудиторы зафиксировали и проблемы с учетом имущества. Данные реестра муниципальной собственности расходятся с бухгалтерской отчетностью: часть объектов числится только «на бумаге», а сведения о списанном имуществе не передавались в профильный департамент.

– Основные нарушения заключаются в расхождении данных реестра муниципального имущества с данными бухгалтерского учета учреждения, – отметил Клюхин.

В результате одни объекты продолжают числиться в реестре, несмотря на фактическое списание, а другие – отсутствуют в нем. Отдельные замечания касаются работы с задолженностью. Как отметил глава КСП, при составлении отчетности сумма просроченной дебиторской задолженности была занижена на 16 млн рублей.

– Просроченная дебиторская задолженность у учреждения на 1 января составляла 19 млн рублей, – уточнил Клюхин.

Кроме того, на счетах учреждения накопились значительные остатки – около 28 млн рублей. Это связано с экономией фонда оплаты труда и тем, что часть запланированных ремонтных работ не была выполнена.

По итогам проверки Контрольно-счетная палата рекомендовала привести в порядок учет имущества, оформить земельные участки и обеспечить их платное использование, а также выстроить систему работы с задолженностью.

Как подчеркнул Клюхин, часть нарушений уже устранена: в бюджет возвращены средства, полученные с нарушениями, а в отчетности отражена полная сумма задолженности. При этом работа по оформлению земельных участков только началась – в дальнейшем планируется взыскание средств за их использование за предыдущие годы.