Омич отсудил 300 тысяч за утопленную в луже машину

Мужчина заехал в гигантскую лужу и поймал «гидроудар».

Омич отсудил у мэрии 334 тыс. рублей за «утопленный» в луже BMW X5. Инцидент произошел еще в июле 2024 года во дворе домов на улице Туполева. Водитель иномарки попытался преодолеть большую лужу, но вода попала в двигатель, полностью выведя его из строя.

Экспертиза показала, что ремонт автомобиля 2000 года выпуска обойдется дороже его рыночной стоимости. Владелец потребовал взыскать с городских служб 668 400 рублей.

Выяснилось, что на этом участке отсутствовала надлежащая система водоотведения. При вводе домов в эксплуатацию были задекларированы «сухие колодцы», которые фактически не были подключены к центральным сетям.

– Суд пришел к выводу, что застройка велась с нарушением, и именно департамент строительства администрации г. Омска, выдавая разрешения на ввод объектов, не обеспечил создание функционирующей инфраструктуры водоотведения. БУ «УДХБ» не может нести ответственность, так как не обязано обслуживать несуществующие или не переданные ему сети, – уточнили в пресс-службе судов.

Однако суд не возложил всю вину на чиновников. Суд указал, что водитель видел сильный ливень и огромную лужу, но не остановился и не попытался объехать препятствие. С департамента строительства в пользу истца взыскали только половину суммы ущерба – 334 200 рублей.