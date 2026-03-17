Омичей предупредили о падающей с крыш смертельной опасности

Следователи просят местных жителей обходить стороной стены домов.

Следственный комитет предупредил омичей об опасности из-за весенней оттепели. Сейчас с крыш могут в любой момент упасть снежные глыбы и сосульки. Такие травмы часто оказываются очень тяжелыми, поэтому прохожих просят быть предельно осторожными.

Следователи просят омичей обращать внимание на скопление снега, сосулек и наледи на крышах домов и козырьках подъездов, не подходить близко к стенам домов и не заходить за ограждения опасных участков.

Также ведомство обратилось к коммунальным службам, управляющим компаниям и собственникам зданий с требованием немедленно очистить кровли от снега и сосулек. Если из-за упавшего льда пострадает человек, виновным должностным лицам и владельцам строений грозит уголовная ответственность.