Храму на окраине Омска хотят передать два муниципальных здания

Нежилые здания исключат из перечня муниципального имущества.

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по муниципальной собственности депутаты приняли решение о внесение изменений в перечень муниципального имущества, которое в 2026 году планируется предоставлять в безвозмездное пользование.

Как сообщил председатель комитета Максим Астафьев, из программы предлагается исключить два нежилых здания и дополнить перечень объектов, которые будут переданы храму Рождества Христова в поселке Крутая Горка.

– Решением нашего комитета предлагается вынести на заседание Омского городского совета проект решения о внесении изменений в перечень муниципального имущества, которое в 2026 году предоставляется в безвозмездное пользование, – сообщил председатель.

Комитет по муниципальной собственности рекомендовал Омскому горсовету принять проект решения в первом и втором чтении.