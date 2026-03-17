Аналитика ВТБ: инвесторы сократили долю облигаций в портфелях до минимума с начала года

В феврале инвесторы изменили структуру своих портфелей: доля облигаций заметно снизилась, тогда как интерес к рублевым государственным бумагам продолжил расти.

В феврале инвесторы изменили структуру своих портфелей: доля облигаций сократилась с 47 % в январе до 42,7 %. Это самое заметное изменение в распределении клиентских активов с начала года, отмечают аналитики ВТБ Мои Инвестиции.

– Снижение доли валютных облигаций связано со сворачиванием стратегий, основанных на дешевом фондировании в юанях – рост юаневых ставок в феврале сделал их нежизнеспособными, – отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев. – Другой выраженной тенденцией стало усилившееся желание инвесторов зафиксировать высокие процентные ставки на долгий срок, что повлекло спрос на рублевые облигации, в первую очередь ОФЗ.

Основное снижение произошло за счет замещающих облигаций. Их доля в облигационном сегменте уменьшилась с 18 до 12 % по сравнению с январем.

Одновременно усилился интерес к рублевым государственным бумагам. Доля ОФЗ в портфелях инвесторов выросла с 19 до 23 %.

Также продолжил расти фонд «Ликвидность» – биржевой фонд денежного рынка, который часто рассматривается как альтернатива банковскому депозиту. Его доля увеличилась с 15 до 16,8 %.

При этом структура вложений в акции практически не изменилась: их доля составила 28,7 % против 29 % месяцем ранее.