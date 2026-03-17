На омской ТЭЦ-4 запустили фильтр, который улавливает 99,5 % выбросов

В ходе модернизации пришлось заменить все технологические узлы электрофильтра.

АО «ТГК-11» запустило в эксплуатацию новый электрофильтр на одном из котлоагрегатов ТЭЦ-4. Как сообщили в компании, новое оборудование для очистки дымовых газов было установлено в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и обошлось более чем в 700 млн рублей.

На электрофильтре были заменены все 100 % технологических узлов. Кроме того, заменили газоочистное оборудование, смонтировали новые газоходы и дымососы. Чтобы уменьшить воздействие ТЭЦ на окружающую среду, на котлоагрегате установили малотоксичные горелочные устройства.

– В режиме работы котлоагрегата на основном топливе электрофильтр очищает дымовые газы от твердых частиц с помощью электрического поля. Эффективность золоулавливания нового оборудования составляет 99,5 %, что позволяет существенно снизить нагрузку на окружающую среду при выработке тепла и электроэнергии, – отметили в ТГК-11.

С 2018 года на омской ТЭЦ-4 были заменены четыре электрофильтра и модернизированы две градирни, благодаря чему удалось снизить расход каменного угля и уменьшить нагрузку на экологию.