Кадровый резерв региона укрепится благодаря образовательному центру ОНПЗ

Образовательно-производственный центр на базе Омского промышленно-экономического колледжа готовит специалистов рабочих профессий для промышленности региона.

Омский НПЗ формирует кадровый резерв рабочих специальностей для предприятия и всей промышленности региона. На базе Омского промышленно-экономического колледжа при поддержке «Газпром нефти» и правительства Омской области создан образовательно-производственный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Во время рабочего визита в Омск министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил, что для устойчивого роста промышленности важно своевременно решать кадровые вопросы и не допускать дефицита специалистов.

Сегодня в образовательном кластере обучаются 450 студентов по востребованным рабочим специальностям. Среди них – оператор технологических установок, слесарь по ремонту технологических установок и машинист компрессорных установок. Подготовка ориентирована на реальные потребности современного производства.

Учебные площадки центра оснащены современным оборудованием и специализированными тренажерами. Они позволяют студентам отрабатывать производственные задачи, максимально приближенные к условиям работы на предприятии.

– Благодаря «Профессионалитету» Омский НПЗ выстраивает систему подготовки кадров, которая закрывает потребности производства в высококвалифицированных рабочих кадрах, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Мы не просто ждем молодых сотрудников, а участвуем в их обучении. Наши специалисты актуализируют программы обучения, чтобы теория не расходилась с практикой и студенты получали именно те компетенции, которые сегодня востребованы производством.

Обучение проходит бесплатно, а выпускники получают возможность трудоустройства на Омский НПЗ и другие предприятия «Газпром нефти».