Омичу «простили» кредит на миллион рублей

Суд признал сделку незаконной.

Фото: Freepik.com

Прокуратура Советского округа Омска добилась в суде аннулирования кредитного договора, который оформил недееспособный местный житель. Проверка ведомства подтвердила, что 33-летний мужчина с психическим заболеванием в мае 2024 года через мобильное приложение открыл кредитную карту с лимитом 1 млн рублей. Не осознавая последствий своих действий, омич успел потратить около 70 тыс. рублей.

Опекун мужчины не знал о заключении сделки, а сам заемщик не имел личного дохода для погашения долга. Поскольку в силу состояния здоровья омич не мог руководить своими действиями, прокуратура настояла на признании договора недействительным.

Суд поддержал требования ведомства. Кредитный договор был расторгнут, а начисленные банком проценты и штрафы аннулированы. С опекуна в пользу кредитной организации будет взыскана только сумма фактически потраченных средств.