В Омской области обсудили развитие беспилотных и роботизированных технологий

Конференция, на которой шло обсуждение, является частью профессиональной переподготовки ветеранов СВО «ПРОдвижение ГЕРОЕВ».

Фото: концерн «Уралвагонзавод»

В Омской области прошла конференция «Будущее беспилотных и роботизированных технологий: тренды и инновации». Мероприятие состоялось на площадке концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» и объединило разработчиков беспилотных систем, экспертов отрасли и ветеранов СВО.

Инициатором встречи выступил финалист программы переподготовки ветеранов СВО «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» Сергей Калач. Главной темой профессионального диалога стала интеграция инженерных разработок и практического боевого опыта при создании современных автономных систем.

– Развитие беспилотных роботизированных систем – стратегическая задача, о важности которой говорит президент России, – отметил Сергей Калач. – У Омской области есть необходимые компетенции и производственная база, чтобы стать одним из лидеров в этой сфере. Наше географическое положение также определяет специфику разработок – это техника для работы в Арктике и на Крайнем Севере. Объединив усилия бизнеса, промышленности и изобретателей, мы формируем мощный центр развития технологий.

Участники конференции представили разработки омских предприятий и научных коллективов. Специалисты Омского научно-производственного центра беспилотных авиационных систем рассказали о производственных возможностях и работе над инновационными решениями. Руководитель Омского конструкторского бюро робототехники продемонстрировал линейку техники – от разведывательных беспилотников до агродронов и наземных робототехнических комплексов. Своим опытом разработки и применения техники поделился также представитель опытного конструкторского бюро № 733.

В работе конференции приняли участие финалисты программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» Алексей Шилов и Сергей Божко, а также участник президентского кадрового проекта «Время Героев» Кирилл Лесков.

– В годы Великой Отечественной войны наша страна победила благодаря единству фронта и тыла, – подчеркнул Кирилл Лесков. – Сегодня этот принцип остается актуальным: важно наладить тесное взаимодействие между разработчиками и теми, кто применяет технику на практике. Подобные встречи помогают обмениваться опытом и создавать решения, которые действительно востребованы.

Отметим, что получение практического опыта на предприятиях и в органах власти является важной частью программы профессиональной переподготовки ветеранов СВО «ПРОдвижение ГЕРОЕВ». Проект реализуется по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко. Под руководством наставников участники программы разрабатывают проекты, направленные на развитие ключевых отраслей экономики региона.