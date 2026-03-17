Омичам разрешили не платить налоги за теплицы и бани на дачах

Далеко не все хозпостройки облагаются налогом на имущество физических лиц.

В преддверии начала дачного сезона УФНС по Омской области напомнило, что с 2025 года начал действовать налог на хозяйственные постройки, расположенные на участках. К ним относятся капитальные и некапитальные объекты строительства, которые предназначены для удовлетворения бытовых и других нужд дачника.

Среди таких объектов – теплицы, сараи, бани, летние кухни, навесы, погреба, колодцы. Если строение имеет фундамент, то его относят к капитальным строениям, и оно должно быть зарегистрировано в Росреестре. Не нужно регистрировать разборные постройки – опять же, теплицы, беседки, а также уличные душевые кабины и туалеты.

За капитальную хозпостройку нужно платить налоги, но если ее площадь составляет менее 50 кв. м, платить за нее не надо.

– Она должна находиться на участке, предназначенном для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или индивидуального жилищного строительства. При этом объект не должен использоваться для предпринимательской деятельности, – пояснили омские налоговики.

Льгота применяется автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, поскольку информация о недвижимости поступает в ведомство напрямую из Росреестра. Действует межведомственный обмен.

В 2025 году правом на налоговую льготу воспользовались 7040 жителей Омской области. Общий размер предоставленных налоговых послаблений составил более 606 тыс. руб. В ведомстве отмечают, что в 2026 году практика применения этой льготы будет продолжена.