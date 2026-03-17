Между Омской и Новосибирской областями запускают новую электричку

С 29 марта на маршруте между Омской и Новосибирской областями запустят новый пригородный поезд № 6342 Колония – Татарская. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Отправляться со станции Колония электричка будет в 6:17, а прибывать на станцию Татарская – в 8:02.

– Назначение дополнительного пригородного поезда позволит жителям населенных пунктов вблизи города Татарска комфортно добираться утром до районного центра, – объяснили в пресс-службе.

Обратно поезд будет уезжать в 8:21. Спустя пять минут пути, в 8:26, состав сделает остановку у Татарской центральной районной больницы, а завершит свой маршрут на станции Новосибирск-Главный в 14:11.