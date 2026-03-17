В Омске пенсионерка помогла поймать молодого афериста

Мошенника задержали во время передачи денег.

Фото: t.me/prok_omsk

В Омске под стражу заключили 21-летнего курьера из Чувашии, который пытался похитить сбережения у пожилой местной жительницы. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Как уточнили в прокуратуре, злоумышленник приехал в Омск в марте специально для реализации преступной схемы. Его сообщники несколько дней звонили 73-летней пенсионерке, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили женщину, что ее имущество и счета находятся под угрозой, и для спасения денег их необходимо обналичить и передать курьеру для зачисления на «безопасный счет».

Омичка вовремя распознала обман и обратилась в полицию. Спустя два дня злоумышленник прибыл по адресу проживания пенсионерки. В момент получения денег во дворе дома подозреваемого задержали правоохранители. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.