Омским водителям пришли рекордные штрафы за нарушения ПДД

Заплатить придется почти в два раза больше, чем в 2024 году.

В 2025 году камеры фотовидеофиксациии, установленные на омских дорогах, зарегистрировали около 1,5 млн нарушений правил дорожного движения, владельцам транспортных средств пришли штрафы на общую сумму 1,5 млрд рублей, сообщили в Госавтоинспекции.

Эти показатели практически в два раза превышают уровень 2024 года. Как отмечают специалисты, на это повлияло как увеличение самих штрафов, так установка большего количества камер на дорогах.

Добавим, что за два месяца текущего года омские водители получили около 200 тыс. штрафов за нарушения ПДД.