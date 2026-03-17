В Омской области сельчанка зверски убила сожителя

Ей грозит 15 лет тюрьмы.

Фото: t.me/prok_omsk

В Омской области перед судом предстанет 46-летняя жительница Черлакского района, обвиняемая в расправе над своим сожителем. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Трагедия разыгралась в селе Татарка в ночь на 27 декабря 2025 года. По версии следствия, во время совместного застолья между сожителями вспыхнул конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине несколько ударов в область живота и бедра. Полученные ранения оказались смертельными.

В ходе расследования сельчанка полностью признала свою вину. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы. Рассматривать дело будет Черлакский районный суд.