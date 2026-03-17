«Единая Россия» включит предложения участников форума в Ростове-на-Дону в народную программу

В Ростове-на-Дону прошел второй отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!», посвященный вопросам развития жилья и комфортной городской среды. Предложения участников планируется включить в обновленную народную программу партии.

На форуме подвели итоги реализации программы за последние пять лет. За это время в России расселено около 16 млн квадратных метров аварийного жилья, расширена программа семейной ипотеки, построено, реконструировано и отремонтировано более 150 тыс. километров дорог. Также завершены строительство и модернизация почти 600 объектов ЖКХ, благоустроено около 50 тыс. общественных пространств и дворов, а к газу подключено более 1,5 млн домовладений.

– «Единая Россия» несет ответственность за развитие всей страны, – отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. – Даже в сложных условиях мы поддерживали строительство жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие городов и поселков. Это позволило обеспечить стабильную работу ключевых отраслей экономики и улучшать качество жизни людей.

На площадке форума также обсудили инициативы, направленные на поддержку молодежи. Среди них – квоты для студенческих архитектурных бюро, обновление стандартов студенческих общежитий и расширение программ льготной ИТ-ипотеки.

– Общежитие для студента – это полноценное место жизни молодого человека, – сообщил руководитель проектно-консалтингового бюро atr.place Алексей Санин. – Мы предлагаем обновить более 800 объектов и выделять 10–15 % квартир под семейные блоки, чтобы студенты могли комфортно жить и воспитывать детей.

В рамках форума прошли шесть тематических круглых столов. Участники предложили внедрять инновационные технологии в городском хозяйстве, сократить бюрократические барьеры при трудоустройстве ветеранов СВО, создать 500-метровые зоны безопасности вокруг школ, построить не менее 50 автодорожных обходов, модернизировать железнодорожные подходы к морским портам и обновить вокзалы.

Совместно с губернаторами и представителями партии были определены 2160 точек роста для развития территорий.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что теперь к развитию страны подошли комплексно. По его словам, каждый малый населенный пункт (а в них проживает 70 % населения – более 100 млн человек) должен стать лучше.

– Это амбициозная, но выполнимая задача, – сказал он.

Он отметил, что, несмотря на внешние вызовы, строительная отрасль показывает рекордные результаты, а взаимодействие с партией помогает оперативно принимать решения на местах. Инициативы участников форума поддержаны, профильным ведомствам поручено проработать их для включения в новую народную программу.

Форумы «Есть результат!» проходят во всех федеральных округах России. Следующая встреча запланирована в Нижнем Новгороде. Предложения от жителей принимаются на сайте естьрезультат.рф.