«Газпромнефть-СМ» ускорила разработку трансмиссионных масел

Компания совместно с учеными РАН создала новую методику оценки масел для автоматических коробок передач, позволяющую значительно сократить время испытаний.

«Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с Институтом проблем механики имени А. Ю. Ишлинского РАН разработали собственную экспресс-методику оценки масел для автоматических коробок переключения передач. Она соответствует лучшим мировым практикам и позволяет анализировать свойства прототипов рецептур всего за 30 минут. Ранее подобные исследования проводились преимущественно за рубежом.

Испытания по новой методике проходят на базе Научно-исследовательского центра компании на специализированном оборудовании, которое моделирует процессы в узлах трения автоматической коробки передач. Это позволяет оценивать эффективность защиты деталей от вибрационных нагрузок и износа.

В методической части исследований активно участвуют специалисты лаборатории Института проблем механики РАН. Ученые института, обладающие фундаментальными знаниями в области трибологии, дополнительно анализируют финальные образцы продукции. Такой комплексный подход позволяет более точно оценивать эксплуатационные характеристики смазочных материалов.

– Высокий уровень экспертизы и передовое оснащение позволяют «Газпромнефть-СМ» разрабатывать уникальные продукты практически под любой запрос рынка, – подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец. – Мы постоянно совершенствуем собственную научно-техническую базу для обеспечения максимальной независимости в производстве высокотехнологичных смазочных материалов.

Директор Института проблем механики имени А. Ю. Ишлинского РАН Сергей Якуш отметил важность сотрудничества науки и промышленности.

– Отрадно, что опыт и знания сотрудников института помогают нашей промышленности в создании высококачественной отечественной продукции, – рассказал Якуш. – Разработка новой методики исследования совместно с «Газпромнефть-СМ» – хороший пример тесного сотрудничества прикладной и академической науки, и мы уже видим его плоды.

Научно-исследовательский центр «Газпромнефть-СМ» представляет собой высокотехнологичную площадку полного цикла для разработки и изучения смазочных материалов. Ежегодно здесь проводится более 2 тысяч испытаний, направленных на создание новых продуктов и совершенствование существующих решений.