Новосибирский следком возглавил еще один выходец из Омска

Место опытного управленца Евгения Долгалева занял подполковник Сергей Артеменко.

В руководстве Следственного управления СКР по Новосибирской области произошли кадровые изменения. Как стало известно во вторник, 17 марта 2026 года, с официального сайта ведомства исчезло имя руководителя – уроженца Омска Евгения Долгалева.

Исполняющим обязанности главы управления назначен подполковник юстиции Сергей Артеменко. Примечательно, что биография нового и.о. руководителя тоже тесно связана с Омском. Здесь начиналась его карьера, в том числе он возглавлял следственный отдел по Октябрьскому округу города.

До назначения в Новосибирск Сергей Артеменко работал на Дальнем Востоке. С 2020 года он занимал руководящие посты в следственных отделах Бикина и Комсомольска-на-Амуре, а позже возглавлял отдел криминалистики СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Его предшественник, Евгений Долгалев, руководил новосибирским следкомом с лета 2023 года. До этого более 20 лет он отдал службе в прокуратуре Омской области, где, в частности, на протяжении четырех лет был первым заместителем руководителя следственного управления при ведомстве. В 2011–2012 годах он занимал аналогичный пост уже в структуре регионального СКР. В 2012–2018 годах он возглавлял следственные органы Алтайского края, после чего перешел на пост руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю.