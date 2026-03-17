Стали известны даты первых матчей «Авангарда» в плей-офф

«Ястребы» начнут играть дома.

Сегодня ночью, 17 марта, определились даты первых матчей омского «Авангарда» в плей-офф. Благодаря поражению казанского «Ак Барса» в матче против «Северстали», «ястребы» закрепились на второй строчке Восточной конференции.

Как сообщает пресс-служба клуба, розыгрыш Кубка Гагарина начнется для омичей на домашнем льду. Первые матчи серии пройдут в Омске 24 и 26 марта.

Соперник «Авангарда» пока не определен. Омичи встретятся с командой, которая финиширует на седьмом месте Востока. Сейчас эту позицию занимает нижнекамский «Нефтехимик», однако расклад в турнирной таблице еще может измениться.