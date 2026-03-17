«Вино из одуванчиков»: омские «академики» раскрыли детали будущего спектакля

Актеры Омской драмы на пресс-завтраке рассказали о репетициях новой постановки, о своих персонажах, а также об особенностях работы с приглашенным режиссером.

До премьеры спектакля «Вино из одуванчиков» (12+) по пьесе Дамира Салимзянова по одноименному роману Рэя Брэдбери в постановке Александра Баргмана остается меньше двух недель. Первый показ пройдет в день театра – 27 марта.

В новом пространстве – «Драма Баре» – во время пресс-завтрака, в котором приняли участие народный артист России Александр Гончарук, заслуженный артист России Владислав Пузырников, актеры Ольга Беликова, Юлия Пошелюжная, Лариса Свиркова и Егор Уланов, журналисты из первых рук узнали о некоторых деталях будущего спектакля.

Артисты также рассказали о личном отношении к роману Рэя Брэдбери, о взаимоотношениях с приглашенным режиссером Александром Баргманом.

Почему – Брэдбери?

Артисты лишь подтвердили то, о чем ранее говорил сам Александр Баргман. Рэй Брэдбери один из его любимых писателей. Поэтому режиссер сразу согласился с предложением поставить спектакль «Вино из одуванчиков». Напомним, что это уже четвертая его постановка в Омской драме. Ранее Баргман ставил резонансные спектакли: «Лжец», «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», «На чемоданах». В настоящий момент эти постановки выведены из текущего репертуара. Но пауза будет недолгой. Новый спектакль уже в стадии «шлифовки».

Артисты признались, что им всегда интересно работать с Александром Баргманом. Он отлично знает возможности омской труппы. Поэтому с подбором актеров на роли проблем не возникло.

Кто кому кто?

Впрочем, интрига сохраняется, например, почему в дубле на главную роль, Дугласа, указаны четыре фамилии. Выяснилось, что основной персонаж играет гораздо больше актеров. Просто в какой-то момент он приходит к ним, их внутренний ребенок. В общем, зритель на спектакле все поймет сам.

«Машина счастья», которой тысячи лет

О своем персонаже Лео Ауфмане, изобретателе «машины счастья» рассказал Александр Гончарук. С ним связаны две темы. Первая – о сути творчества и преображения: важно не само действие, а изменение того, к чему прикасаешься, оставление в нем частицы собственной души. Вторая тема, вытекающая из первой, касается отношений с женой.

– Со временем жена становится не таким чувственным понятием. У мужчин часто дело становится главнее, и он думает, что тем самым приносит жене счастье. А на самом деле, машина счастья – это сама жена. В конце концов Ауфман понимает, что машину счастья изобрели тысячи лет назад. Но она работает не всегда одинаково хорошо, – размышляет артист.

По словам Александра Гончарука, его личная фишка в спектакле – это проезд по сцене на моноцикле. И эту придумку поддержал режиссер, который «всегда идет от актера».

– Два месяца репетиций – это счастливый период, потому что мы сочиняем, что-то в себе копаем, все артисты очень интересно включены в процесс. И я верю, что этот спектакль про то, как найти в себе внутреннего ребенка, нужен именно сейчас, – подчеркнул Гончарук.

Энергия со знаком плюс

Роль жены изобретателя Лины Ауфман воплотит Ольга Беликова. По словам актрисы, была поставлена задача – исследовать счастье, искать энергию со знаком плюс.

Лина понимает, что живет с гением. Ауфман – великий мужчина, полезный для общества человек. А за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Он изобретает нечто невероятное, нельзя такие инициативы рубить на корню. Они проходят все стадии семейной жизни. Предупреждение, потом крик о помощи, провоцирующий уход вместе с детьми. Но и любопытство, желание увидеть изобретение своего мужа, оно тоже всегда присутствует. Просто есть обстоятельства: у них 10 детей. И нужно балансировать, поясняет актриса.

– Наверное, это история о диком счастье, которое заключается в понимании того, что счастье – и есть семья. Это как один отрывок, как один момент счастья в жизни каждого человека, и понимание, что всегда нужно находить баланс в семье, – рассуждает Беликова.

Юлия Пошелюжная продолжает мысль своей коллеги о поиске энергии со знаком плюс.

– Мы все время ищем свет, и спектакль про то, что жизнь – это здесь и сейчас. Счастье – вот оно, здесь, это все, что тебя окружает. Не надо об этом забывать и это терять. И про то, что внутренний ребенок, он всегда с нами, просто мы о нем забываем и надо ему передавать привет. Вспоминать его, не прятать его, не становиться супервзрослыми, суперматерыми. Потому что этот ребенок дает нам возможность жить и непосредственно воспринимать эту жизнь. И получать от нее удовольствие, счастье и радость. У меня в этом спектакле очень много счастья и радости. Потому что есть возможность примерить на себя большое количество образов. Могу побыть и ребенком, и есть гротесковый образ, и в то же время очень честно и открыто говорить о какой-то щемящей теме со зрителем. Я счастлива, находясь в этом процессе, – призналась Юлия Пошелюжная.

Ребенок внутри себя

Актриса рассказала, что тема поиска внутреннего ребенка звучала с самого начала работы над спектаклем. Потому что сам Рэй Брэдбери всю жизнь оставался большим ребенком.

– До работы над этим материалом я не настолько была знакома с Брэдбери, но когда посмотрела его интервью, для меня это было какое-то невероятное открытие. Как он смог сохранить в себе непосредственное восприятие чудного мира, и он во всех произведениях это несет. Человек разрешает себе быть таким, какой он есть, несмотря на общественное мнение. Он хотел быть писателем, и он стал писателем, Брэдбери всегда делал то, что он хотел. Тема поиска в себе ребенка изначально возникла, и она для Александра Баргмана очень близка, – раскрыла детали Пошелюжная.

Примерила роль мамы

Лариса Свиркова, которая воплотит роль мамы Дугласа – Эстер Сполдинг, призналась, что очень благодарна за этот опыт.

– Часто слышала, что артистки чувствуют дискомфорт, когда им нужно играть мам. Может быть, дело в том, что это встреча с возрастом. Я очень благодарна за возможность, уже второй раз, попробовать роль мамы. Это одна из тех женщин, которые не могут перерезать пуповину. У нее просто сумасшедшая любовь, – рассказала Лариса Свиркова.

Актриса поделилась очень интересным ощущением, когда рядом находится партнер, коллега, «и вдруг ты чувствуешь, на самом деле какие-то инстинкты, когда ты его целуешь, и это на самом деле – твой ребенок».

Первое, что сказал Ларисе Свирковой режиссер: «Восхищайся своим мужем». И эта, как ее обозначили, «земная женщина» этим и занимается.

– Я могу сказать, что мы с Брэдбери «были знакомы», но мы с ним «на вы», скажу так. У Брэдбери на стене, над его пишущей машинкой, висела фраза: «Не думай». То есть живи сердцем, – отметила Свиркова.

Думает, как артист

Владислав Пузырников, которому досталась роль Лео Сполдинга, отца Дугласа, отметил, что у Александра Баргмана есть некая особенность.

– Он не только пересказывает сюжет, он стоит над сюжетом, берет какую-то другую тему, расширяет этот сюжет, он сам артист, он думает, как артист, – считает Пузырников.

Владислав также обратил внимание на множество выразительных средств в спектакле: музыку, танцы, вокал, видеографию, сложный грим. Таким образом, жанрово спектакль получается очень разным.

Атмосфера любви

Егор Уланов рассказал, что его персонаж – приезжий журналист Уилл Форестер окунулся в атмосферу любви, детства, счастья, творчества. Он находит свое отражение в людях, которые ему встречаются.

– И в этом есть моя мотивация в этом процессе. Я с огромным удовольствием восхищаюсь не только Владиславом Пузырниковым, а всеми своими коллегами… И будет встреча с женщиной, которую зовут Элен Лумис, ей 95 лет. Форестер влюбился в фото, на котором Элен 19 лет, а потом узнал о ее настоящем возрасте. Эта история, с одной стороны, грустная, с другой – дает какую-то надежду, фантазию о переселении душ. Что, возможно, они когда-нибудь встретятся, когда им обоим будет по 20 лет, – рассуждает Егор Уланов. – На мой взгляд, даже платоническая любовь дает огромную силу жить дальше. Ведь если ты живешь и не испытываешь никакого чувства любви, смысла нет вообще существовать на Земле.

Артист признался, что в режиссере Баргмане его привлекает чувственность, «без каких-либо застроек и бетонных свай».

Он уверен, что зритель проникнется, и это будет очень трогательная вещь, потому что каждый туда вкладывает свою душу и свое сердце.

Спектакль, безусловно, интересен еще и тем, что персонажи рассказывают истории, которые могут быть очень личными для актеров, и не всегда понятно, где находится эта грань.

Добавим, что «Вино из одуванчиков» – это одна из немногих постановок Омской драмы для возрастной категории 12+, и, конечно же, на спектакле ждут подростков, ровесников главного героя – Дугласа.