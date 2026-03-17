В Омске потратят 7,9 млн рублей на восстановление городских лесов

Весной высадят более 83 тысяч хвойных деревьев.

Департамент имущественных отношений мэрии Омска определил подрядчика для масштабных работ по восстановлению и защите городских лесов в 2026 году. Контракт стоимостью 7,9 млн рублей заключили со специализированным автономным учреждением «Омский лесхоз».

Согласно информации на сайте госзакупок, основной этап работ намечен на апрель и май. За это время на территории Центрального, Советского, Кировского, Октябрьского и Ленинского окружных участковых лесничеств высадят более 83 тыс. сеянцев хвойных пород. Часть молодых деревьев (60 480 штук) будет иметь открытую корневую систему, другая часть (22 540 штук) – закрытую корневую систему.

Помимо лесовосстановления, «Омский лесхоз» возьмет на себя комплексную защиту территорий. В перечень задач входят устройство минерализованных полос, установка предупредительных аншлагов при въезде в лес в местах массового отдыха, мониторинг пожарной опасности, выборочные санитарные рубки, уборка неликвидной древесины, обработка почвы под лесные культуры, агротехнический уход за лесными культурами, отвод и таксация лесосек.

Все работы по контракту должны быть выполнены до конца этого года.