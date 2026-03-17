«Авангард» едет за победой в гости к минскому «Динамо»

Матч начнется в 22:10.

Сегодня, 17 марта, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Игра пройдет на выезде на «Минск-Арене».

В этом сезоне команды встречались единожды. Тогда «Авангард» одержал уверенную победу со счетом 5:4.

Сумеют ли «ястребы» еще раз обыграть соперника, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 22:10 по омскому времени.

