Общество

Лишает зрения и может убить: омичам назвали самый опасный алкоголь

Речь идет о нелегальном спиртном.

Лидером по степени угрозы для жизни и здоровья человека является нелегальный алкоголь. Об этом заявил нарколог Андрей Тюрин.

– Каждую неделю в реанимации поступают пациенты с тяжелейшими отравлениями после употребления суррогатных спиртных напитков, – приводит слова врача «Лента.ру».

Главная угроза таится в подмене этилового спирта метиловым. Как отмечает специалист, метанол разрушает организм на клеточном уровне, нанося сокрушительный удар по почкам и зрительному нерву. Даже небольшая порция суррогата (от 50 до 100 граммов) способна лишить человека возможности видеть или привести к смерти.

