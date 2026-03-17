Туман и потепление: синоптики рассказали о погоде в Омске

Также ожидаются осадки.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 17 марта, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +2...+7 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Также синоптики прогнозируют туман и гололедно-изморозевые явления. На дорогах – гололедица. Атмосферное давление будет падать.

Ближе к ночи похолодает до –2... –7 °C. Продолжат идти небольшие осадки. На дорогах сохранится гололедица. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с. Атмосферное давление будет падать.

