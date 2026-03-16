Стали известны все соперники «Авангарда» в плей-офф

Полный список участников Кубка Гагарина определился после того, как новосибирский клуб занял последнюю вакантную строчку.

В КХЛ завершилось формирование пула команд, которые вступят в борьбу за главный трофей в весенней части чемпионата – Кубок Гагарина. Последнюю путевку в плей-офф сегодня «забронировала» новосибирская «Сибирь».

Помимо соседей из Новосибирска, в восьмерку сильнейших на Востоке вошли магнитогорский «Металлург», «Ак Барс», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Трактор» и «Нефтехимик».

Параллельно определился и состав участников от Западной конференции, куда пробились «Локомотив», СКА, московское «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, а также «Торпедо», «Северсталь» и минское «Динамо».

Окончательный состав пар и первый конкретный соперник омской команды станут известны сразу после завершения регулярного чемпионата 20 марта. Сам же плей-офф стартует 23 марта. Напомним, что перед борьбой за Кубок Гагарина у «Авангарда» в запасе еще две игры на выезде: завтра, 17 марта «ястребы» сразятся в Минске с «Динамо», а 19 марта завершат турнир в Череповце матчем против «Северстали».