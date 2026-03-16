На готовом на треть мосту у Телецентра освоено больше половины бюджета

Работы на объекте идут круглосуточно, а ремонт теплосети возобновится сразу после отключения отопления.

Администрация Омска подготовила для депутатов горсовета отчет о ходе капитального ремонта моста 60-летия ВЛКСМ. Согласно документам, на текущий момент объект готов на 35 %. Этот показатель полностью соответствует утвержденному графику, несмотря на масштабность работ. Сейчас строители компании «Стройтраст» полностью перешли на вторую сторону проезжей части и ведут активные работы на подходах к сооружению.

Переустройство магистральной теплосети выполнено уже на 88 %. Из-за зимних холодов и отопительного сезона процесс временно заморозили, однако в апреле-мае специалисты вернутся к монтажу. Завершить замену коммуникаций планируют до конца июля текущего года.

Финансовая сторона вопроса также идет с опережением: подрядчик уже получил 1,78 миллиарда рублей, что составляет 62 % от общей стоимости контракта, сообщает «РБК Омск».

Напомним, что полностью открыть обновленный мост для движения транспорта должны к 29 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что на объекте в две смены и без выходных трудятся более 130 человек, а работы вышли за пределы моста.