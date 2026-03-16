У омской «G-Drive Арены» на ребенка упала металлическая детская площадка

После обрушения конструкции в элитном районе Левобережья начались обыски в управляющей компании.

Следственный комитет по Омской области отреагировал на сообщения в соцсетях о серьезном происшествии в Кировском округе. По факту травмирования ребенка на детской площадке по адресу улица Перелета, 32, – в непосредственной близости от «G-Drive Арены» – возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как рассказали в следкоме, инцидент произошел вчера, 15 марта. По предварительным данным, во время прогулки на несовершеннолетнего обрушилась металлическая конструкция игрового комплекса. Сейчас следователи осматривают место ЧП и допрашивают жильцов многоэтажки.

Как видно на опубликованных жителями микрорайона фотографиях, на спортивной площадке упало баскетбольное кольцо. Отметим, что в некоторых местах на металле видны следы глубокой коррозии.

Особое внимание правоохранители уделили деятельности управляющей компании, ответственной за содержание данной придомовой территории. В офисе организации изымается документация, а сотрудники дают показания. Следствию предстоит выяснить, почему опасный объект не был вовремя отремонтирован или демонтирован, что в итоге привело к травме ребенка.