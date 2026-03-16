В Омске на ходу вспыхнула маршрутка

Очевидцы запечатлели полыхающую «газель» на Левобережье.

Сегодня, 18 марта, на Левом берегу Омска произошло происшествие с участием общественного транспорта. На улице Дианова, в районе остановки «Дорстрой», загорелась маршрутка № 8н.

На кадрах, снятых очевидцами и разлетевшихся по социальным сетям, видно, что очаг возгорания находился под капотом «Газели». Пламя быстро охватило переднюю часть машины, а из-под моторного отсека повалил густой черный дым.

В региональном МЧС ситуацию пока официально не прокомментировали. Подробности происшествия, информация о пострадавших, а также точные причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, что в прошлом месяце за одну ночь сгорели сразу две маршрутки.