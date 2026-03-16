Часто болеющих омичей предупредили об еще одной напасти

Отек и воспаление во время болезни создают идеальную среду для развития кариеса.

Затянувшиеся болезни ОРВИ могут стать причиной постоянных проблем с зубами. Об этом заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ Елена Надей.

По словам эксперта, каждый вирус выбирает в организме человека определенную мишень – это явление называется тропизмом. Например, парагрипп предпочитает область горла, а респираторно-синцитиальный вирус уходит глубже, поражая мелкие бронхи. Однако, несмотря на локализацию, воспалительный процесс неизбежно затрагивает и полость рта.

– Вирусы провоцируют отек, красноту и нарушение функций слюнных желез. Если человек болеет разово и быстро, организм справляется. Но когда речь идет о группе часто и длительно болеющих людей, постоянное воспаление меняет микрофлору полости рта и сказывается на состоянии всего организма, – отметила Надей.

Особую обеспокоенность врачей вызывают пациенты, у которых респираторные заболевания переходят в хроническую форму. В этом случае страдает не только иммунитет, но и защитные функции слюны, что создает благоприятную среду для развития вторичных проблем, в том числе стоматологических.