И.о главы омского села наказали за махинации с ремонтом мемориала Героям ВОВ

Чиновница «раздробила» закупку, чтобы нанять подрядчика без проведения открытых торгов.

В Одесском районе прокуратура выявила грубое нарушение законодательства о контрактной системе при благоустройстве памятника в селе Белосток. Как показала проверка, в сентябре 2025 года администрация поселения заключила с индивидуальным предпринимателем два отдельных контракта на обновление территории мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Сумма каждого договора намеренно удерживалась в пределах 600 тыс. рублей, что по закону позволяло не проводить аукцион и отдать объект нужному подрядчику напрямую. Прокуроры сочли это искусственным дроблением закупки с целью ухода от конкурентных процедур.

По инициативе надзорного органа и.о. главы сельского поселения была привлечена к административной ответственности. Помимо дела о правонарушении, чиновнице внесли представление об устранении нарушений. К настоящему моменту виновное лицо уже понесло заслуженное наказание.