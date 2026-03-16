Омскому сенатору Перминову предложили пойти в Госдуму

Такую инициативу выразили участники СВО.

Герою России, сенатору от Омской области Дмитрию Перминову предложили представлять регион в следующем созыве Госдумы. С такой инициативой выступили участники СВО.

Судьбоносная идея прозвучала на встрече с финалистами кадровой программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ».

Уточняется, что Дмитрий Перминов поблагодарил за доверие и подчеркнул, что считает это большой честь и ответственностью. Этот вопрос сенатор планирует обсудить с губернатором Омской области и коллегами по партии «Единая Россия».

По некоторым данным, Герой России может заменить депутата по избирательному округу № 140, бывшего мэра Оксану Фадину. Выборы в Госдуму пройдут по всей стране в этом году, с 18 по 20 сентября.

