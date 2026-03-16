Обнародованы зарплаты руководителей муниципальных структур Омска

Управление делами городской администрации опубликовало данные о среднемесячных доходах руководителей подведомственных учреждений за прошлый год. Согласно отчету, зарплаты топ-менеджеров муниципальных предприятий варьируются от 76 до 157 тыс. рублей.
Лидером зарплатного рейтинга стал директор «Автохозяйства Администрации города Омска» Василий Титов, чье ежемесячное вознаграждение в среднем составляло 157,7 тыс. рублей. Вплотную к нему приблизился руководитель Управления информационно-коммуникационных технологий Игорь Катунин с доходом в 154,7 тыс. рублей.
Доходы остальных руководителей распределились следующим образом:
- Игорь Боровик (Центр поддержки предпринимательства) – 106 тыс. руб.
- Александр Ложечкин (управление по обеспечению деятельности мэрии) – 100,8 тыс. руб.
- Татьяна Воронцевич (Центр соцподдержки населения) – 93,9 тыс. руб.
- Жанна Фахрутдинова (Муниципальный архив) – 89,3 тыс. руб.
Меньше остальных среди руководителей первого звена получает Владимир Ярош, который совмещает посты замглавы управления по обеспечению деятельности мэрии и начальника службы одного окна – его заработок составил 76,4 тыс. рублей. Другие заместители в ведомстве Ложечкина зарабатывали от 67 до 80,4 тыс. рублей.