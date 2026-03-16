·Политика

Обнародованы зарплаты руководителей муниципальных структур Омска

Самым высокооплачиваемым управленцем мэрии оказался директор «Автохозяйства».

Управление делами городской администрации опубликовало данные о среднемесячных доходах руководителей подведомственных учреждений за прошлый год. Согласно отчету, зарплаты топ-менеджеров муниципальных предприятий варьируются от 76 до 157 тыс. рублей.

Лидером зарплатного рейтинга стал директор «Автохозяйства Администрации города Омска» Василий Титов, чье ежемесячное вознаграждение в среднем составляло 157,7 тыс. рублей. Вплотную к нему приблизился руководитель Управления информационно-коммуникационных технологий Игорь Катунин с доходом в 154,7 тыс. рублей.

Доходы остальных руководителей распределились следующим образом:

  • Василий Титов («Автохозяйство») – 157,7 тыс. руб.
  • Игорь Катунин (Управление ИКТ) – 154,7 тыс. руб.
  • Игорь Боровик (Центр поддержки предпринимательства) – 106 тыс. руб.
  • Александр Ложечкин (управление по обеспечению деятельности мэрии) – 100,8 тыс. руб.
  • Татьяна Воронцевич (Центр соцподдержки населения) – 93,9 тыс. руб.
  • Жанна Фахрутдинова (Муниципальный архив) – 89,3 тыс. руб.

Меньше остальных среди руководителей первого звена получает Владимир Ярош, который совмещает посты замглавы управления по обеспечению деятельности мэрии и начальника службы одного окна – его заработок составил 76,4 тыс. рублей. Другие заместители в ведомстве Ложечкина зарабатывали от 67 до 80,4 тыс. рублей.

·Политика

Обнародованы зарплаты руководителей муниципальных структур Омска

Самым высокооплачиваемым управленцем мэрии оказался директор «Автохозяйства».

Управление делами городской администрации опубликовало данные о среднемесячных доходах руководителей подведомственных учреждений за прошлый год. Согласно отчету, зарплаты топ-менеджеров муниципальных предприятий варьируются от 76 до 157 тыс. рублей.

Лидером зарплатного рейтинга стал директор «Автохозяйства Администрации города Омска» Василий Титов, чье ежемесячное вознаграждение в среднем составляло 157,7 тыс. рублей. Вплотную к нему приблизился руководитель Управления информационно-коммуникационных технологий Игорь Катунин с доходом в 154,7 тыс. рублей.

Доходы остальных руководителей распределились следующим образом:

  • Василий Титов («Автохозяйство») – 157,7 тыс. руб.
  • Игорь Катунин (Управление ИКТ) – 154,7 тыс. руб.
  • Игорь Боровик (Центр поддержки предпринимательства) – 106 тыс. руб.
  • Александр Ложечкин (управление по обеспечению деятельности мэрии) – 100,8 тыс. руб.
  • Татьяна Воронцевич (Центр соцподдержки населения) – 93,9 тыс. руб.
  • Жанна Фахрутдинова (Муниципальный архив) – 89,3 тыс. руб.

Меньше остальных среди руководителей первого звена получает Владимир Ярош, который совмещает посты замглавы управления по обеспечению деятельности мэрии и начальника службы одного окна – его заработок составил 76,4 тыс. рублей. Другие заместители в ведомстве Ложечкина зарабатывали от 67 до 80,4 тыс. рублей.