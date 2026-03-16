Команда Омского ГАУ победила в юбилейном фестивале «Лига Дружбы»

Участники должны были продемонстрировать интеллектуальные, творческие и командные навыки

Студенты землеустроительного факультета Омского государственного аграрного университета стали победителями городского культурно-творческого фестиваля «Лига Дружбы». Команда «Земкаст» успешно прошла все конкурсные этапы и заняла первое место в общем зачете.

Активисты совета обучающихся землеустроительного факультета участвуют в фестивале уже четвертый год подряд. «Лига Дружбы» объединяет активных и творческих студентов омских вузов, а в 2026 году мероприятие прошло в юбилейный, десятый раз.

Фестиваль традиционно включает несколько этапов, в которых участники демонстрируют интеллектуальные, творческие и командные навыки. Первым испытанием стала подготовительная интеллектуальная игра, посвященная географии и культуре разных стран. Команды отвечали на вопросы о традициях и исторических фактах, после чего выбирали страну, которую будут представлять на протяжении всего фестиваля. Студенты Омского ГАУ остановились на Беларуси.

Одним из самых ярких этапов стал гастрономический конкурс «Национальная кухня». Команда «Земкаст» представила блюда белорусской кухни и рассказала об их традициях. Центральным угощением стала картофельная бабка – запеченное блюдо из тертого картофеля с мясом и луком. Также студенты приготовили драники, салат «Праздничный», запеченные яблоки с орехами и изюмом и традиционный напиток узвар. Жюри высоко оценило не только вкус блюд, но и оформление стола в национальном стиле.

Следующим испытанием стал интерактивный квест «Горящий тур». Участникам предстояло решать логические задачи, связанные с символикой разных стран, находить подсказки и разгадывать коды. Работая командой, студенты успешно прошли все задания и вышли в финал.

Заключительным этапом фестиваля стал гала-концерт в актовом зале Омского государственного технического университета. Команды подготовили творческие номера, посвященные выбранным странам. Выступление «Земкаста» объединило элементы танца и театральной постановки и было посвящено белорусской культуре.

По итогам фестиваля команда Омского ГАУ заняла первое место в гастрономическом конкурсе «Национальная кухня» и стала лучшей на гала-концерте. Это позволило студентам завоевать победу в общем зачете юбилейной «Лиги Дружбы».

В состав команды «Земкаст» вошли студенты 2–4 курсов: Юлия Кудрявцева, Алина Жаксалыкова, Ева Чуенко, Анна Грачева, Марина Киммель, Евгения Исаева, Евгений Дубинин, Галина Юрчук, Ильяс Касенов и Максим Кираль. Танцевальную поддержку обеспечили Валерий Гавриленко, Олжас Мукашев, Иван Болтовский и Ярослав Шильдт.

– Представление было настоящей сказкой, в которую наша команда погрузила зрителей: лидер государства, белорусская картошка, аэропорт, национальные костюмы и танцы, – отметила декан землеустроительного факультета Ольга Долматова. – Результаты фестиваля порадовали многих. Отдельная благодарность Юлии Кудрявцевой за инициативность и активную работу.

Фестиваль «Лига Дружбы» вновь стал площадкой для творческой самореализации студентов и развития межкультурного диалога. Победа команды «Земкаст» стала результатом командной работы и стремления достойно представить университет.