Омск поплыл: город превращается в полосу препятствий из «гор» и «морей»

«Омск-информ» встретил «сезон резиновых сапог» вместе с негодующими горожанами на улице.

В Омске в минувшие выходные начал таять снег: на дорогах и во дворах образуются реки с озерами. Огромные лужи разливаются на пешеходных дорожках, в парках и скверах, а горожане активно скупают резиновые сапоги.

Корреспондент «Омск-информа» прошелся по улицам города, чтобы оценить весь масштаб традиционной весенней трагедии. А заодно узнал, кто отвечает за устранение снежных последствий.

«Джомолунгмы» на дорогах

Весна пока что только вступает в свою пору. Как быстро сойдет снег, зависит от нескольких факторов. Один из главных, который важен при разговоре о весеннем половодье, – это запасы воды в снеге и глубина промерзания почвы.

– Разрушение снежного покрова в Омске, по многолетним данным, ожидается 6 апреля. По области – с 1 по 15 апреля. Средняя дата полного схода снежного покрова в Омске – это 15 апреля, по области с 7-го по 22 апреля, – дала прогноз начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Климатическая весна отличается в Сибири от календарной, приходит поздно и не одновременно на всей территории. В Омске 18 марта называют точкой отсчета, именно в этот день, по многолетним наблюдениям синоптиков, начинается активное снеготаяние.

Первое, что бросается в глаза, – это горы снега, собранного в кучи. Грязные, черные. Они везде – во дворе, на парковке, у больниц и школ. Эти зловещие массы мешают обзору, выглядят неопрятно и вызывают серьезные опасения.

– Вся эта Джомолунгма растает, и будет не пройти. Часть на дорогу польется, но все зальет вокруг. Пешеходная дорожка уйдет под воду, лужа по грунтовке пойдет, и будет непролазная грязь! – говорит омичка Людмила.

У поликлиники Омского района кучи снега собраны вокруг здания. Пока активного таяния нет, но если дневные температуры будут плюсовыми, то море талой воды здесь скоро появится. Судя по всему, уборкой снежных навалов зимой не особенно занимались.

Плывут пешеходы и асфальт

Сегодня омичи плывут по улицам вместе с реками талого снега. На дороге месиво из льда, воды и реагентов.

– Яма на яме. Страшно, что сойдет снег, а асфальта не будет – растает вместе со снегом, – негодует Виктор Поликашин. – Химозой еще этой дорогу поливали, в минус асфальт мокрым был, зачем?

Вода изрядно портит жизнь пешеходам: ноги мокрые, ботинки и брюки покрыты солью от реагентов.

– Еще мы прыгаем через всю эту слякоть, ночью вымерзает, под водой – лед. Прыгаешь и молишься, чтоб не упасть. На светофорах еще хуже – автомобили проезжают и брызгают с ног до головы, уважение к пешеходам совсем отсутствует! Мало кто притормаживает, в основном пролетают! – жалуется студентка Анна Придущенко.

Кому жаловаться?

За каждый участок Омска отвечают разные службы. За городские дороги, остановки общественного транспорта, скверы, бульвары, набережные, межквартальные проезды несет ответственность БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Диспетчерская служба «УДХБ»: 31-74-82.

Двор – территория ответственности управляющих компаний. Они убирают снег, наледь с тротуара, сбивают сосульки с крыши или с козырьков подъездов. Телефоны указаны на квитанции, если что, то можно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города по телефону: 78-78-78.

Телефоны ответственных и контролирующих органов в округах:

Советский округ: 78-79-53;

Кировский округ: 78-79-51;

Центральный округ: 78-79-53;

Октябрьский округ: 78-79-54;

Ленинский округ: 78-79-52.

Как скоро дорожники уберут последствия снежной зимы с улиц города, большой вопрос. Пока омичам остается жаловаться друг другу на «поплывший» асфальт, огромные «моря» и испорченную реагентами обувь.