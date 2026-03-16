Еще одни «вестники весны»: в Омской области заметили первых грачей

Инспекторы запечатлели первых в этом году грачей в Азовском районе.

Сегодня, 16 марта, государственному инспектору в Азовском районе удалось заснять первых в этом сезоне грачей. Птичий гомон, который удалось зафиксировать на видео, стал для омичей официальным сигналом о том, что зимние холода отступают и пора готовиться к активному таянию снега.

Специалисты сравнивают текущие даты прилета с данными прошлых лет. В этом году грачи добрались до Омской области чуть позже, чем в предыдущие периоды:

2023 год – 5 марта;

2024 год – 13 марта;

2025 год – 6 марта;

2026 год – 16 марта.

Несмотря на небольшую задержку по сравнению с прошлым годом, появление грачей считается верной приметой приближающегося тепла.

Ранее сообщалось, что в Омскую область прилетели первые лебеди. Величественных водоплавающих заметили в заказнике на территории Любинского района.