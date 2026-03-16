·Общество

Двух омских бойцов СВО наградили посмертно

Ордена Мужества передали их родителям.

Двух бойцов СВО из Омской области наградили посмертно. В администрации Москаленского района передали ордена Мужества семьям бойцов Андрея Пупыкина и Владимира Липина, сообщили в Москаленском отделении партии «Единая Россия».

Андрей Пупыкин родился в 1974 году. После переезда из Туркмении окончил Москаленское СПТУ-29 по специальности механизатор. С 1993 по 1995 год проходил срочную службу, позже работал в МУП «Коммунальник» и на вахтах. В августе 2023 года подписал контракт и отправился в зону СВО добровольцем. Гвардии рядовой Андрей Пупыкин погиб 7 ноября 2024 года в боях за Селидово. У него остался несовершеннолетний сын.

Владимир Липин родился в 1994 году в поселке Веселом Москаленского района. Выпускник Москаленского лицея, в 2012–2013 годах служил в рядах Вооруженных сил РФ. До участия в спецоперации работал вахтовым методом. Он погиб в бою 6 апреля 2025 года при выполнении специальных задач на территории проведения СВО.

