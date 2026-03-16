В Омской области грозит рухнуть огромная водонапорная башня

Прокуратура требует срочно ликвидировать гигантский массив льда, угрожающий жизни жителей района.

Водонапорная башня в Крутинском районе Омской области находится в аварийном состоянии и угрожает детям. Прокурорская проверка выявила, что из-за серьезной протечки конструкция превратилась в ледяной массив высотой более 20 метров. Гигантская глыба льда сковала сооружение, создав критическую нагрузку, которая в любой момент может привести к обрушению всей башни.

В прокуратуре отметили, что в опасной близости от замерзшего объекта находятся Крутинский лицей, стадион и детская площадка. Возможное падение многотонной конструкции угрожает жизни и здоровью сотен людей, включая несовершеннолетних. Кроме того, авария на объекте ставит под удар стабильное водоснабжение всего населенного пункта, так как выход башни из строя полностью парализует подачу холодной воды потребителям.

Надзорный орган незамедлительно внес представления руководству ресурсоснабжающей организации и администрации Крутинского района с требованием оперативно устранить смертельную угрозу.

Сейчас прокуратура в ручном режиме контролирует процесс ликвидации ледяного панциря и восстановления безопасности вблизи учебного заведения.