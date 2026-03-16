В Омске собираются ввести продажу бензина по паспорту

Предложенные меры направлены на ограничения несовершеннолетним доступа к токсичным материалам.

В Омске планируют законодательно ограничить продажу горюче-смазочных и лакокрасочных материалов несовершеннолетним. С таким предложением выступил депутат горсовета Антон Ремнев. Вопрос о введении новых правил будет вынесен на ближайшее заседание комитета по вопросам местного самоуправления.

Как сказано в пояснительной записке, ограничения помогут предотвратить использование бытовой химии и топлива в качестве психоактивных веществ, а также минимизировать риски поджогов и диверсий.

– Горюче-смазочные материалы (ГСМ), легковоспламеняющиеся жидкости и лакокрасочные материалы могут использоваться несовершеннолетними в противоправных целях, а именно для поджогов, диверсий или в качестве психоактивных веществ. В Омской области ранее фиксировались случаи, когда подростки использовали бензин для поджога имущества на территории как общегражданских, так и особо охраняемых объектов, – сказано в пояснительной записке к документу.

То есть для покупки бензина, газа и краски теперь придется предъявлять удостоверение личности. Законопроект предусматривает исключение для подростков старше 16 лет, имеющих водительские удостоверения, чтобы они могли законно заправлять транспортные средства.

В случае одобрения инициативы коллегами по горсовету проект направят в Законодательное собрание. Отметим, что подобная практика уже успешно внедрена в Татарстане и Кузбассе.