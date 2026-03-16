Уже осматривают владения: в Большереченском зоопарке проснулись первые медведи

Косолапые осторожно исследуют вольеры.

В Большереченском зоопарке наступление весны ознаменовалось пробуждением медведей. В выходные дни из зимней спячки вышли гималайские медведи Малыш и Кроха, а также бурый медведь по кличке Макар.

– Первым делом медведь, сидящий в берлоге, подает условный «сигнал» – начинает шевелиться, скрестись, тянуть лапой к себе солому… Тем самым специалисты понимают, что процесс пробуждения запущен. Главным признаком готовности покинуть зимнее жилище становится стабильное повышение температуры воздуха и ощутимое прибавление светового дня. Внутренний биоритм медведя подсказывает ему, что запасы накопленного жира иссякли, зима позади и настало время встречать новую весну, – сообщили в пресс-службе зоопарка.

После пробуждения медведи ведут себя по-разному. Гималайский медведь Малыш пока не спешит проявлять активность: он осторожно осматривает вольер и внимательно принюхивается к окружающей территории. Медведица Кроха вскоре снова вернулась в берлогу и пока выходить не собирается, даже ради съемки. По словам специалистов, на ее поведении, вероятно, сказывается почтенный возраст.

Зато бурый медведь Макар после зимнего сна чувствует себя весьма бодро. Он активно передвигается по вольеру, с интересом изучает обстановку и демонстрирует энергичность – примерно такую же, как и накануне ухода в зимнюю спячку.

– В настоящее время у медведей скорректированный рацион: пища вводится постепенно, ведь пищеварительная система после длительного «простоя» попросту не готова к обычному приему пищи, – подчеркнули в сообщении.

За состоянием каждого животного установлен дополнительный ветеринарный контроль – специалисты отмечают, что косолапые чувствуют себя хорошо.