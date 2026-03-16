Омский стоматолог предупредила о неочевидной опасности кариеса

Состояние полости рта и общее здоровье человека неразрывно связаны. Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической стоматологии ОмГМУ Ирина Волошина.
По словам эксперта, здоровье организма практически на 100 % зависит от состояния зубов, причем эта связь работает в обе стороны. Полость рта является индикатором внутренних проблем, а запущенные стоматологические заболевания могут спровоцировать патологии бронхолегочной системы и ЖКТ.
Особое внимание Волошина уделила лечению зубов у детей и подростков. Профессор беспокоится о том, что многие родители до сих пор считают временные зубы «необязательными» для лечения.
– На этапе формирования и созревания тканей в детском возрасте зубы влияют на организм даже значимее, чем у взрослых. Мне как врачу по-настоящему больно, что, несмотря на доступность информации, люди до сих пор воспринимают зубы как нечто отдельное от остального тела. Временные зубы лечить необходимо, – отметила стоматолог.