Омский стоматолог предупредила о неочевидной опасности кариеса

Врач рассказала, что больные зубы негативно сказываются на здоровье легких и желудка.

Состояние полости рта и общее здоровье человека неразрывно связаны. Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической стоматологии ОмГМУ Ирина Волошина.

По словам эксперта, здоровье организма практически на 100 % зависит от состояния зубов, причем эта связь работает в обе стороны. Полость рта является индикатором внутренних проблем, а запущенные стоматологические заболевания могут спровоцировать патологии бронхолегочной системы и ЖКТ.

Особое внимание Волошина уделила лечению зубов у детей и подростков. Профессор беспокоится о том, что многие родители до сих пор считают временные зубы «необязательными» для лечения.