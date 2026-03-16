В Омске закрывается популярный центр современной культуры

О прекращении работы объявила руководитель проекта Алена Рогатко.

Вчера, 15 марта, стало известно о закрытии центра современной культуры «Волна», который расположен на улице Ленина, 14/1. Об этом в телеграм-канале сообщила сооснователь и руководитель проекта Алена Рогатко.

– ​​В ближайшее время я уезжаю из Омска. И из-за этого «Волна» завершает свою работу в том виде, в котором существовала последние годы. Это решение далось мне непросто. «Волна» всегда была местом, которое держалось на личной энергии и желании делать его – моем и людей вокруг. Сейчас обстоятельства складываются так, что я больше не смогу заниматься проектом полноценно и вести его так, как делала это до сих пор, – говорится в опубликованном посте.

Руководитель добавила, что центр будет открыт ежедневно с 15:00 до 21:00 до конца марта. Кроме того, до конца месяца планируется провести все запланированные мероприятия и насыщенную программу встреч. В завершение организаторы готовят небольшой фестиваль-закрытие, на котором соберут всех, кто был частью проекта, представят работы резидентов и обсудят дальнейшие пути развития культурной жизни в городе, а также подведут итоги деятельности центра.

– Наши резиденты и проекты продолжат работать – просто на других площадках и в новых форматах. В ближайшие недели мы будем рассказывать о них, чтобы вы знали, за кем следить и куда ходить в Омске, – подчеркнула Рогатко.

Первоначально «Волна» работала как фотолаборатория, но постепенно превратилась в культурное пространство: здесь проходили лекции, выставки, кинопоказы, мастер-классы, а также действовали библиотека и проекты резидентов.